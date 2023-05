“Noi schifiamo la ’ndrangheta, anche perché rappresenta uno spot terribile per la Calabria.

L’operazione di oggi dimostra che questa organizzazione criminale investe in più Regioni e in più Paesi d’Europa. Sono molto contento, però, che lo Stato abbia investito nelle migliori professionalità per combattere i poteri criminali in Calabria.

Il blitz odierno, per altro, vede protagonista uno straordinario magistrato, che è Bombardieri”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Timeline”, su SkyTg24, commentando l’operazione anti ‘ndrangheta “Eureka”.

“Sono preoccupato del fatto che si possa allentare la tensione intorno agli uomini che in questi anni hanno svolto una funzione straordinaria nella mia Regione, costituendo anche un deterrente oltre che un argine.

Vorrei, quindi, che lo Stato continuasse a investire nella qualità dei magistrati inquirenti e delle forze dell’ordine”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.