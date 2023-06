Regge l’impianto accusatorio contro le famiglie di ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro della Dda di Venezia, il Tribunale di Verona presieduto da Pasquale Laganà ha emesso oltre 350 anni di pena a carico di 28 imputati dell’inchiesta denominata “Taurus”.

Indagine dei carabinieri del Ros di Padova coordinata dalla Dda di Venezia, che ha riguardato le ‘ndrine calabresi della Piana di Gioia Tauro che hanno messo radici al nord, tra estorsioni, riciclaggio, false fatture, traffico di droga, usura (con tassi dal 300 a oltre il 600 per cento), minacce, rapina, ricettazione, traffico d’armi.

Con questa sentenza (che potrà essere impugnata) anche per i giudici veronesi ha agito nella regione e in particolare nel Veronese – ma con interessi anche nel Padovano, Trevigiano e Veneziano. Si è trattata di una vera e propria associazione collegata alla ’ndrangheta.

I pubblici ministeri della Dda Patrizia Ciccarese e Andrea Petroni avevano già ottenuto una serie di condanne con rito abbreviato. Ora sono arrivate quelle di primo grado per gli imputati che avevano scelto il rito ordinario. Per altri 24 imputati, invece, il Tribunale ha fatto cadere ogni accusa.

Quello che la Procura ritiene di aver portato a giudizio, è un vero e proprio radicamento mafioso ventennale, con esponenti di ’ndrine della piana di Gioia Tauro che interagivano con il tessuto imprenditoriale ed economico della provincia di Verona, ai confini con Lombardia ed Emilia-Romagna. A dover rispondere dell’accusa di associazione di stampo mafioso, gli esponenti delle famiglie calabresi Gerace-Albanese-Napoli-Versace, con casa a Sommacampagna e in altri comuni limitrofi.

Tra gli imputati condannati figurano Antonio Albanese condannato a 26 anni, Carmine Gerace 21 anni e Mario Gerace con una condanna a 18 anni e mezzo e 16 mila euro di multa. Poi c’è la famiglia Versace con Diego Versace condannato a 21 anni e 5 mesi, Giuseppe Versace a 20 anni e Francesco a 13 anni.

Il Tribunale di Verona ha anche riconosciuto il diritto al risarcimento alle parte istituzionali che si sono costituite parte civile nel processo: 200 mila euro di provvisionale per la Regione Veneto; 20 mila euro a favore della Cgil Camera del Lavoro di Verona; altri 20 mila euro alla Cgil Veneto. Poi i due privati costituiti a giudizio: 50 mila euro alla Cubi Srl e 25 mila euro per Alessandro Arcamone.

Dispositivo dei condannati inchiesta Taurus