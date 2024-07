Torna al 41bis Pasquale Pititto, considerato a capo della ‘ndrina di Mileto. La decisione è stata assunta tribunale della Sorveglianza che ha accolto la richiesta avanzata dalla procura distrettuale antimafia. Al boss, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pietro Cosimo avvenuto negli anni ’80, era stato revocato il carcere duro dal Tribunale di Sorveglianza di Roma a maggio del 2022, decisione poi assunta anche dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna in merito alle sue condizioni di salute.

Pititto – assistito dall’avvocato Giovanni Vecchio – è stato assolto nel processo “Stammer” nonostante la richiesta di condanna a trent’anni mentre allo stato attuale è imputato – come mandante, insieme a Salvatore Pititto e Domenico Polito – dell’omicidio di Angelo Corigliano, avvenuto nell’agosto 2013 a Mileto.