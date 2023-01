Pasquale Anastasi, ex dirigente del dipartimento Turismo e beni culturali della Regione (attuale presidente della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime voluta dalla mistica di Paravati Natuzza Evolo), finito nell’inchiesta Olimpo scattata questa mattina. Per lui l’accusa è traffico di influenze illecite. Sarebbe proprio Anastasi (ufficialmente in pensione dal dicembre del 2016) l’ingranaggio che per conto di Calafati sarebbe riuscito a intercettare una montagna di soldi pubblici.Accusato di traffico di influenze illecite “C’è un progetto faraonico per un investimento da 26 milioni di euro sul piatto: 120mila metri quadri di cemento fresco per costruire 350 camere sulla spiaggia di Squillace. Un investimento che fa gola a Enzo Calatafi, responsabile regionale del Tour operator tedesco”