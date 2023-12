Questa mattina i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Presidio Riuniti hanno ricevuto una bella sorpresa. È stato festeggiato il Natale in corsia con la consegna dei regali da parte delle volontarie ABIO che hanno organizzato in ludoteca un’allegra festicciola per allietare la degenza dei più piccoli e degli adolescenti che in questo particolare momento si trovano in ospedale. Babbo Natale è arrivato, con qualche giorno di anticipo, portando un carico di doni, solidarietà, sorrisi, la magia delle feste e un po’ di serenità. I volti dei piccoli si sono illuminati non appena uno ad uno i giochi sono stati tirati fuori dal grande sacco e distribuiti, per loro, una parentesi di felicità in un periodo della vita particolarmente travagliato. L’occasione è stata propizia per accogliere in reparto il noto Editore Graziano Tomarchio, con la consorte Dominga Pizzi, il quale nel segno della costante vicinanza all’ospedale e ai piccoli degenti, ha donato alla Pediatria un utilissimo apparecchio Saturimetro con sonda pediatrica. Tutti noi ringraziamo per questo l’editore, da sempre sensibile alle tematiche riguardanti i bambini e gli adolescenti, ormai vero e proprio amico del nostro reparto. “Anche quest’anno, con amore, ho voluto rinnovare il mio supporto ad ABIO e agli operatori sanitari del reparto – ha commentato Graziano Tomarchio – desideriamo che per i piccoli in ospedale sia Natale in un’atmosfera per quanto possibile distesa a fianco dei propri genitori. Grazie a tutto il personale, ai volontari, ai medici e agli infermieri per il lavoro che svolgono giorno dopo giorno”. “Oggi, lo spirito natalizio ha brillato con intenso fulgore per i nostri bambini ricoverati, nel periodo in cui è più difficile rimanere lontani dal proprio ambiente. Regalare momenti di gioia ai bambini che fronteggiano una difficoltà è fondamentale, in quanto li aiuta ad affrontare con un po’ più di spensieratezza la vita all’interno dell’ospedale- afferma la Presidente di ABIO Reggio Calabria, Giovanna Curatola – le volontarie sono quotidianamente presenti con il preciso compito di sostenere pazienti e famiglie, cercando di mitigare l’impatto con le strutture sanitarie. Desidero, personalmente, ringraziare Graziano Tomarchio per questa collaborazione che è diventata ormai una gradita abitudine. ” L’obiettivo di vedere tanti sorrisi sui piccoli volti che si sono aperti alla speranza è stato pienamente raggiunto anche stavolta!!