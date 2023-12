Tutto pronto per la prima data del Natale a Cittanova! Dopo il grande successo dell’anno scorso “Cittanova in festa” e l’associazione “Philene” sono lieti di annunciare che venerdì 8 Dicembre ci sarà il primo evento di questo Natale cittanovese, con il patrocinio del Comune di Cittanova. Il programma prevede l’inaugurazione in data 8 dicembre presso la parte interna della Villa Comunale di Cittanova. Sono previste: -Esibizioni di ballo da parte delle palestre cittadine Gymnasium sport e Real Sport; -l’accensione delle luminarie posizionate nel perimetro della Villa Comunale grazie al contributo di commercianti, imprenditori e cittadini; -LA CASA DI BABBO NATALE per tutti i bambini; -Esibizione dell’artistaTekla de Marco nello spettacolo CANDLES OF FAIRY MOON; -Degustazione di pane e olio donati dalle attività del paese; -Dolci e zucchero filato; Gli eventi natalizi non si fermeranno qui, infatti nelle date del 21-22 e 23 DICEMBRE ci saranno: -in tutte e tre le date ci saranno i mercatini natalizi, con stand di oggettistica, gastronomici e tanto altro; -Il 21 Dicembre ci sarà la lettura di Natale per bambini a cura di Maria Rosa Rao alle ore 15:30; ore 17:00 torneo di briscola natalizio; ore 19:30 poesia e musica sotto l’albero; ore 21 Rino Swing Orchestra in concerto. -Il 22 Dicembre ore 15:30 Laboratorio bimbi: decoro i biscotti pan di zenzero; ore 19:00 poesia e musica sotto l’albero; ore 21:00 Soundwave duo in concerto. -Il 23 Dicembre ore 15:30 Laboratorio di pittura con l’artista Carla de Paolo; ore 18:00 festa per bambini con animazione e tante sorprese; ore 22:00 serata Dj set presso Piazza Calvario. Per tutto il periodo Passeggiata tra le luminarie nei Giardini della Villa Comunale e Villaggio di Babbo Natale 21-22-23 Dicembre per tutta la giornata “Cerca il dono” presso la Villa Comunale I laboratori saranno svolti presso l’ex biblioteca in Piazza Calvario. Invitiamo tutti a partecipare, eventi, attrazioni ed un clima natalizio adatto a tutte le fasce di età!