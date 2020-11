DI ANTONIO SPINA

Nasce a Cittanova il gruppo giovani Avis, un’organizzazione interna all’Avis comunale Cittanova che si prefissa come obiettivo fondamentale quello di avvicinare le nuove generazioni alla cultura della donazione, della solidarietà e del volontariato. Il gruppo giovani Avis sarà fortemente impegnato nel sociale e cercherà di partecipare o di essere l’ideatore di manifestazioni che vadano a mettere in risalto l’importanza della donazione. Per il raggiungimento di tali scopi è indispensabile mettere in piedi progetti responsabili e partecipati tra i volontari attualmente impegnati e chi vorrà ricoprire tale ruolo in futuro, in modo da sensibilizzare e diffondere maggiormente il valore del “donare il sangue”.

La donazione del sangue si configura come un’esperienza insita di grande solidarietà, importante valore civico ed etico, nonché espressione di immensa generosità che, grazie ad un gesto spontaneo, consente di ridare speranza all’esistenza delle persone che ne abbiano bisogno. Donare significa essere altruisti venendo incontro a chi soffre e, contestualmente, avere cura della propria vita e della propria salute.

Il programma del gruppo giovani è veramente molto ambizioso e variegato ed andrà a porre l’attenzione alla promozione di eventi, dibattiti ed iniziative attinenti l’associazione, cercando di coinvolgere anche altre realtà associazionistiche con cui si vuole perseguire scopi comuni. L’intento è quello di accrescere la contezza a rivestire un ruolo da protagonisti attraverso l’assidua partecipazione alla vita dell’associazione medesima, intesa come circostanza di confronto e di crescita continua.

Avis giovani significa anche un modo nuovo di stare insieme per costruire qualcosa, chiacchierare, ridere, scherzare e, certamente, crescere nel modo più sano possibile creando qualcosa nel buon nome di AVIS Cittanova. In sostanza, la vera ”mission” è quella di promuovere la cultura e la pratica della partecipazione sociale.

Il gruppo giovani Avis Cittanova, inoltre, lavorerà in un rapporto di proficua e stretta collaborazione con il direttivo Avis Cittanova, al fine di sostenere ed appoggiare le numerose e pregevoli iniziative che questa comunale porta avanti in maniera instancabile ed encomiabile da 35 anni.

Il gruppo giovani intende, infine, ricordare due appuntamenti:

– la prossima raccolta sangue che verrà effettuata Sabato 19 dicembre, presso la sede Avis di Cittanova, dalle ore 07:30 alle ore 11:00;

– la possibilità, per tutti coloro che sono stati affetti e sono guariti da covid-19, di donare il plasma iperimmune presso il Grande Ospedale Metropolitano.Pertanto, coloro i quali volessero contribuire possono rivolgersi ai seguenti numeri: 0965/397046 (centro trasfusionale); 0965/397014 (laboratorio trasfusionale); 0965/393820 (reparto trasfusionale ospedale Morelli).