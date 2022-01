Musumeci rinvia la resa dei conti, congelato azzeramento della Giunta

PALERMO (ITALPRESS) – Tutto fermo almeno fino all’approvazione

dell’esercizio provvisorio. Da quanto trapela dalla riunione di

Giunta tutti gli assessori restano al proprio posto almeno fino

alla approvazione del ddl che permetterà la spesa in dodicesimi

per i prossimi mesi e proprio per evitare una paralisi

amministrativa della Regione Siciliana. Nel frattempo c’è chi

chiede un dibattito all’Ars sulla situazione della maggioranza e

chi invoca un commissariamento per la Sicilia. Insomma una

situazione fluida e nella quale restano “appese” alcune norme in

parlamento (come la riforma dei rifiuti), investimenti in attesa

di autorizzazione e si avvicinano scadenze importanti. Tra le

quali la chiusura della vecchia programmazione e del nuovo ciclo

di fondi europei, il monitoraggio della spesa del Pnrr: in tutto

50 miliardi che arriveranno nell’isola.

