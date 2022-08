Musumeci “Election Day in Sicilia? Presto scioglierò riserva”

PALERMO (ITALPRESS) – “Posso solo dirvi che sono fermo a quanto dichiarato alla conferenza stampa del 23 giugno scorso. Non mi sono mosso di alcun millimetro”. Lo ha detto il presidente della regione, Nello Musumeci, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro a Palermo a proposito dell’Election Day in Sicilia.

“Accorpare le elezioni è una facoltà che la legge attribuisce al presidente della Regione ed è una facoltà sulla quale sto riflettendo, pensando presto di sciogliere ogni riserva in un senso o nell’altro”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).