“MUSABA è a fianco alle Popolazioni colpite dalla guerra che, negli ultimi giorni, sta sporcando di sangue le terre d’Europa! Abbiamo sperato nei buoni uffici della diplomazia, convinti come siamo che il confronto possa risolvere le più grandi controversie, anche fra i Popoli. Purtroppo, sul suolo d’Ucraina marciano i soldati, esplodono le bombe e irrompono i carri armati. Muoiono Donne, Uomini, Bambini. Sul sentiero tracciato da Nik Spatari, Uomo e Artista di Pace, la Fondazione MUSABA stigmatizza il ricorso alle armi e condanna questa e tutte le guerre. La violenza e la sopraffazione non portano mai nulla di buono, conducendo l’Umanità verso l’abisso. Noi auguriamo all’Ucraina, e a tutti i Popoli vittime di aggressione, che i cannoni smettano di tuonare e gli aerei da guerra non vengano più nemmeno fabbricati! E che sia per il mondo com’è per il MUSABA: una Eterna Primavera di Colori”.

È quanto dichiarano Hiske Maas e Nino Spirlì, presidente e vicepresidente della Fondazione Musaba.