di Domenico Latino

Cinque nuovi indagati per la morte del giovane Agostino Filandro, travolto, il 21 giugno 2019, dal braccio di una gru della ditta “Modulus” crollatogli improvvisamente addosso mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione pronta per l’alaggio nello specchio d’acqua antistante la banchina di ponente del porto di Gioia Tauro.

E l’avviso di conclusione indagini firmato dal sostituto procuratore della Procura di Palmi, Elio Romano, riguarda nomi eccellenti: il presidente della nuova AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ammiraglio Andrea Agostinelli; il responsabile del settore “Vigilanza e Sicurezza” dell’ente, Mario Piromalli; l’amministratore unico della Srl “Gioia Port Security”, Marcello Filocamo e le due guardie giurate addette al gate d’ingresso al porto di turno quel giorno, Pasquale Sorgiovanni e Giancarlo Timpano. Pesante l’accusa nei loro confronti: concorso in omicidio colposo con inosservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro, delle norme del codice della navigazione e dei regolamenti della stessa Authority