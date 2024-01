Il Movimento Viva Cittanova Viva esprime ferma condanna per l’aggressione al Sindaco della città Francesco Cosentino. Quanto accaduto all’interno dell’ufficio del primo cittadino deve allarmare perché indice di un clima di tensione che offende tutta la comunità. È un episodio inquietante che deve far riflettere: è stato colpito un simbolo delle istituzioni, democraticamente eletto dal popolo, così come in passato sono stati aggrediti verbalmente i capigruppo delle opposizioni consiliari. Il Movimento auspica che le autorità competenti adottino tutti i provvedimenti necessari per porre fine a questi atti persecutori, indegni di un paese civile.

