Mourinho “Vogliamo i playoff e abbiamo un solo risultato”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra ambizione non è vincere di nuovo la Conference League, vogliamo prenderci i playoff. Abbiamo un solo risultato ed è vincere. Sarà una partita difficile, perchè esiste pressione. Lo stadio è nuovamente esaurito, penso ci sia l’atmosfera giusta per una gara decisiva”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia del match contro il Ludogorets in Europa League. La squadra giallorossa deve vincere per prendersi lo spareggio. Sugli avversari: “Sfidiamo una squadra che gioca per due risultati. Sappiamo che dobbiamo correre dei rischi ma sappiamo anche che dietro di noi c’è un grande stadio”. Giocherà dal 1′ Abraham: “Non sarei sorpreso se domani segnasse. Sono contento della partita che ha fatto a Verona. Ha sbagliato due gol, ma non è un problema perchè lavora bene per la squadra e crea difficoltà agli avversari. L’atteggiamento è fondamentale”. Da Abraham a un altro giocatore che domani potrebbe essere importante. “Sulla riduzione della squalifica di Zaniolo la Uefa ha fatto giustizia. E’ importante per noi, è un giocatore che può aiutarci a vincere. Non so se sarà disponibile, l’ematoma è grosso e il dolore è importante. Oggi vediamo come si sente”. L’attaccante classe 1999 è comunque in dubbio per il match di Europa League col Ludogorets dopo una forte contusione rimediata contro il Verona.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).