Faccio seguito alla notizia pubblicata in data 19.04.2022 Elezioni a Motta San Giovanni, sono 4 i candidati a sindaco? per ribadire, in modo inequivocabile, la mia posizione.

In questi anni di attività di consigliere ho incontrato e parlato con tanta gente ho avuto occasione di avvicinarmi a persone con idee innovative e con la voglia di cambiare la situazione per nulla rosea della nostra comunità. Tutti abbiamo toccato con mano l’approccio superficiale, la mancanza di una leadership plurale, l’incapacità di programmare una benché minima idea di futuro, la carenza di relazioni con tutte le associazioni/istituzioni presenti sul territorio. Questa amministrazione , nella maggior parte dei suoi componenti, ha messo in atto un metodo stantio e vetusto di governo del territorio; il mio impegno sarà totale per cercare di invertire questa tendenza perché ciò che deve contare veramente è Motta San Giovanni. È necessario costruire una forte ed unitaria alternativa alla “minoranza” che, grazie agli errori del passato, ha guidato il nostro Comune negli ultimi 5 anni.

Non a tutti costi nel ruolo di Sindaco però: niente deve essere considerato superiore all’interesse della comunità. Le mie competenze e la mia esperienza saranno al servizio dell’elaborazione di una strategia di sviluppo locale che aiuti il nostro paese a superare la situazione di crisi tenendo sempre in considerazione gli impatti sul nostro territorio nel medio-lungo termine di ogni singola decisione.

Esiste anche la buona politica, la politica del voler fare e dell’agire, della competenza e delle capacità amministrative, qualità nella quali mi ritrovo e che sento il dovere di spendere al servizio del nostro territorio.

Prima di ogni cosa c’è un interesse generale e seguendo questa stella polare si definirà la proposta vincente, in maniera coerente, mettendo il bene comune davanti a tutto. Chi pensa di far politica solo per un proprio tornaconto ha sbagliato strada. Non c’è altra possibilità, e proprio in virtù di questo un gruppo significativo di donne ed uomini si sta confrontando al fine di creare le condizioni per affrontare e vincere la sfida delle prossime elezioni amministrative mettendo da parte l’individualismo più sfrenato che non vede nell’altro un’occasione da utilizzare, ma un ostacolo da scartare. In tal senso nei prossimi giorni, ultimati gli ultimi ritocchi, verrà presentata la nostra proposta.