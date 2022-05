Un week end rosso Ferrari al centro commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi. Dal 3 al 5 giugno prossimi infatti 50 bolidi della casa di Maranello, provenienti da tutta Italia, saranno in esposizione nella struttura in provincia di Reggio Calabria per un grande evento che coniuga la passione per il Cavallino rampante ad una campagna di sensibilizzazione in favore delle persone con disabilità.

L’iniziativa, promossa dall’associazione ‘Teodoro Naso Tango November’ e dal club Passione Rossa presieduto da Fabio Barone (che è anche detentore di ben quattro record di velocità a bordo proprio di una Ferrari), punta al rispetto da parte di tutti degli spazi parcheggio che nelle città e nei vari luoghi di aggregazione sono riservati agli automobilisti con disabilità.



Già da venerdì 3 giugno le prime Rosse saranno in esposizione all’interno della galleria di Porto degli Ulivi a cui si aggiungeranno altre Ferrari che sfileranno in parata nell’area parcheggio, raggiungendo poi una zona limitrofa agli stalli per disabili. Madrine dell’evento saranno le showgirl Miriana Trevisan e Shaila Gatta che, assieme ai piloti, regaleranno gadget a quanti si avvicineranno allo speciale paddock realizzato a Porto degli Ulivi.

Da non perdere, infine, l’appuntamento con il brivido Ferrari: domenica 5 giugno, infatti, sarà possibile salire a bordo di una Rossa ed effettuare un giro-prova vivendo così un’esperienza unica.