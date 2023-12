Mosorrofa: un paese da vivere

Mosorrofa, dimenticato ancora una volta dall’amministrazione comunale e dalla Citta

Metropolitana, anche per le manifestazioni natalizie si è messa in proprio. L’Azione Cattolica

parrocchiale e l’Associazione Mediterraneos hanno organizzato una serie di eventi per mantenere

vive tradizioni secolari caratteristiche di questa zona e anche per continuare a far crescere

culturalmente questo paese dalle antiche origini. Il programma, che va sotto il titolo “La magia del

Natale” prevedeva per l’8 dicembre l’accensione dell’Albero di Natale in piazza e una crespellata di

beneficenza curata da giovani del paese; il 12 dicembre una Tombolata per tutti nel bar Ciopper; il

16 dicembre il “Concerto di Natale” in Piazza San Demetrio con Benedizione dei Bambinelli in

Chiesa, Canto dei Bambini sulla Scalinata della Chiesa, Mercatino dei Bambini e “Crespelle per tutti”

con il Ricavato devoluto all’Hospice, la vendita del Panettone AISM per la Lotta alla sclerosi multipla

e il Concerto di Gianni Gandi, Elena Presti e Gianluca Rando. Una improvvisata slitta di Babbo Natale,

un Ape 50 addobbata a dovere, ha regalato giocattoli a tutti i bambini presenti.

È stata una manifestazione molto partecipata. Erano presenti quasi tutti i bambini e ragazzi del

paese accompagnati dai loro genitori e anche tanti adulti che hanno potuto godere della gioia di

stare insieme a festeggiare l’attesa del Santo Natale.

Il programma proseguirà il 26 dicembre con “Presepi a Mosorrofa” a cura di P. Andidero e M.

Verbaro alle 16.30 Raduno in Piazza San Demetrio per fare il “Giro dei Presepi” prodotti

artigianalmente dalla gente del posto e alle ore 21.00 nel salone parrocchiale A. Caridi ci sarà un

video “Storia dei presepi a Mosorrofa” dove si rievocheranno i tanti presepi viventi fatti.

Il 27 dicembre, sempre nella sala parrocchiale, ci sarà una Tombolata per ragazzi e a seguire la

proiezione del film “Miracolo a Natale” di Oliver Dieckmann.

Il programma avrà il suo epilogo con la consueta “Marcia della pace” che si svolgerà il 1 gennaio con

partenza dalla Chiesa di San Domenico a Sala di Mosorrofa. Si percorrerà la, ormai famosa, Via San

Sperato Mosorrofa fino alla Chiesa Parrocchiale di San Demetrio. Il tema è quello della 57a Giornata

Mondiale della Pace. Dal messaggio di Papa Francesco “Intelligenza artificiale e pace” con un focus

particolare nel Trasformeremo le spade in vomeri, cercando di richiamare l’uso della tecnologia e

dell’evoluzione della intelligenza artificiale al servizio dell’uomo, della pace, e non come mezzo di

sopraffazione. Dei momenti particolari ricorderanno tutte le guerre che stanno ammorbando la

terra.