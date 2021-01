“Tonino Sicoli non è più con noi. Era un grande amico ma e’ stato per

la Calabria tutta, e non solo, un acuto, attivissimo e sublime

interprete dell’arte e della storia dell’arte in tutte le sue

ramificazioni.

La Calabria perde con lui un intellettuale appassionato e uno dei suoi

migliori critici. Era un divulgatore nato, un giornalista da bella

prosa, un uomo colto, raffinato e gentile. Da Cosenza a Rende, da

Catanzaro a Reggio, a Roma molti gli devono molto; tante istituzioni

pubbliche hanno avuto in lui un punto di riferimento. Con Tonino si

può dire che avevamo iniziato insieme. 45 anni fa aveva cominciato la

sua attivita’ pubblicistica sul quindicinale ‘questaCalabria’. L’aveva

introdotto Nicola Siciliani de Cumis ed entrato nella nostra redazione

e aveva poi proseguito la sua attività giornalistica su quotidiani

nazionali e regionali e su prestigiose pubblicazioni. Organizzatore di

musei e mostre, saggista e studioso: noi oggi piangiamo coi suoi cari

il vero amico dei giorni piu’ belli”.

GIANFRANCO MANFREDI

FILIPPO VELTRI