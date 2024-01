Morte Carmelo Azzara, la vicinanza del sindaco di Rocca Forte del Greco

Abbiamo appreso con grandissimo dolore della scomparsa di Carmelo Azzarà. Ci lascia non solo un caro amico, ma anche un uomo amante dei diritti, della lotta per la libertà e la giustizia sociale, un prezioso erede dei principi e dei valori della Resistenza.

Il dottor Carmelo Azzarà, nipote dei partigiani Roccafortesi Marco Perpiglia e Giuseppina Russo., persona di grande sensibilità si era riscoperto ostinato ricercatore della storia e della verità che aveva interessato la sua famiglia dagli anni 30 in poi. Nel volume “La Spiga di Grano e il Sole”, racconta la lotta per la libertà, una storia per non dimenticare “per una patria indipendente a costo della vita” scritto da nipote, dei coniugi, che riporta molte emozioni. Valori unici e indiscutibili in cui l’amor di patria prevale su ogni altra cosa. Carmelo ripercorre la storia del partigiano “Pietro “, così era chiamato Marco Perpiglia e di sua moglie, originari di una Roccaforte del Greco, ricca di popolazione è povera di tante altre cose, una sede privilegiata di idee e di sete di democrazia. Antifascista da sempre, aveva contribuito a fondare l’ANPI a Reggio Calabria. “Il valore della memoria è importante per quanto sono importanti le nostre radici ”

Roccaforte del Greco

Il Sindaco