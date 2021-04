Con impegno costante stiamo mettendo insieme le tessere del mosaico relativo alle modalità con le quali la criminalità organizzata si infiltra e interferisce con il sistema di gestione della sanità nelle varie realtà territoriali.

Questi temi assumono ancor più importanza per effetto della pandemia in corso che, se da un lato ci vede concentrati nel garantire la salute dei cittadini, contestualmente rappresenta una golosa opportunità per le mafie attente alle risorse economiche in gioco.

Se non elaboriamo per tempo strumenti e strategie che ci permettano di mettere in sicurezza le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rischiamo di vanificare ogni sforzo e trasformare un’occasione per il Paese in un fallimento.

L’audizione di oggi dei magistrati Dr.ssa Francesca Urbani e Dr.ssa Sara Morri, sostituti procuratori della Procura della Repubblica di Trapani, nell’ambito delle attività del XII Comitato – Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche della la Commissione parlamentare antimafia, coordinato dalla Sen. Margherita Corrado, ha fornito nuovi elementi che inducono profonda riflessione sui rapporti tra la criminalità organizzata, la massoneria e la pubblica amministrazione.