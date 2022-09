Cala il sipario giudiziario della Cassazione su quasi tutto il processo ‘Mondo di mezzo’, il sistema criminale che ha condizionato gli appalti dei servizi di pubblica utilità dell’amministrazione di Roma Capitale – dall’assistenza ai migranti alle potature del verde -sotto la ‘direzione’ dell’ex Nar Massimo Carminati e del ras delle cooperative Salvatore Buzzi, anche lui un passato in carcere prima di entrare nel nuovo giro.

I supremi giudici della Seconda sezione penale della Suprema Corte – presieduti da Luciano Imperiali – hanno infatti convalidato in via definitiva le condanne a dieci anni per Carminati e a 12 anni e dieci mesi per Buzzi, come deciso dalla Corte di Appello di Roma il 9 marzo del 2021 nel secondo processo di appello.

Dopo la sentenza, ieri sera, i Carabinieri del Ros hanno arrestato Salvatore Buzzi.

Deve espiare la pena residua di 7 anni e 3 mesi. Buzzi era a Lamezia Terme ospite della cooperativa sociale “Malgrado tutto”, dove era arrivato nei giorni scorsi. L’ex ras delle cooperative é stato portato nel carcere di Catanzaro. (ANSA)