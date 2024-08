Una scommessa vinta quella della seconda edizione di “Mondi Possibili”, il Festival del Libro e del Fumetto che ha avuto luogo sabato 3 e domenica 4 a Siderno Superiore. Si è trattato di una delle azioni principali del progetto “Siderno per la Lettura” finanziato da Cepel nel quadro del bando “Città che legge” che ha animato le suggestive vie del borgo antico, addobbate con grande gusto dai volontari che hanno supportato l’organizzazione.

Un successo che ha premiato la scelta dell’Amministrazione Comunale (in primis della consigliera Anna Maria Felicità), della direzione artistica del Mondadori Bookstore di Siderno (con in testa Antonio Strangio) e di tutti i soggetti associativi che hanno collaborato nell’organizzazione, a partire dal “Club delle Storie” con Antonio Ieracà e Giuseppe Costanzo. Si è deciso, infatti, di dare vita a un festival, rivolto prevalentemente a un pubblico appassionato di cultura Pop e “Nerd” ma che ha tenuto nella giusta considerazione anche il pubblico più vasto, con attività per i bambini (teatro marionette, mangiafuoco, laboratori, animazione) e il coinvolgimento di altre associazioni, prima tra tutte “I Girasoli della Locride”.

Puntare su un programma in cui, oltre ai tradizionali incontri con gli autori (che hanno avuto luogo a Palazzo de Mojà) si è dato spazio a esperienze multimediali, live podcast, concerti, teatro e giochi, ha favorito una massiccia presenza di pubblico, in larga parte composto da giovani, che ha assiepato la gradinata dell’anfiteatro in occasione degli spettacoli serali (il quiz “Il Cervellone” nella prima serata e “Fondi di caffè” con la star della Melevisione Tonio Cartonio nella seconda, seguito dal concerto dei Crazy Toons) e ha avuto modo di cimentarsi nelle varie attività allestite in piazza e a Palazzo Falletti, adibito, per l’occasione, a “Roccaforte Geek” coi giochi di ruolo, giochi da tavolo, LARP esperienze, escape room, mostre e area videogiochi.

Per un fine settimana in cui il borgo medievale di Siderno Superiore ha vissuto un’atmosfera giocosa e sognante.