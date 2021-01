“Nel nostro programma amministrativo una parte essenziale e importante è rappresentata dall’impegno verso l’istruzione e la formazione educativa in generale. Ci siamo impegnati a mettere a disposizione dei nostri ragazzi e quindi principalmente delle nostre scuole quanto di meglio sia possibile per creare dei percorsi formativi di eccellenza.

Oggi, dopo altri piccoli interventi, siamo lieti di poter registrare un primo rilevante risultato.

Seguendo il consiglio della dirigente scolastica sono stati scelti e oggi consegnati i display interattivi ( evoluzione della LIM) alla scuola secondaria di primo grado (scuola media). Questi, insieme a quelli messi a disposizione dall’Istituto Scolastico, saranno in dotazione per tutte le classi di questo ciclo. Il tutto è stato possibile grazie al nostro intendimento ma soprattutto grazie ai nostri dipendenti che hanno istruito e portato a compimento la procedura di finanziamento nota come fondi PON. Da oggi la nostra scuola media potrà usufruire della migliore tecnologia a disposizione.

È uno dei primi passi ma rilevante.”