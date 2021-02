Siamo felici di poter rendere nota la creazione del Premio Letterario Internazionale città di Molochio.

Il concorso letterario, poetico, musicale e pittorico è stato ideato e organizzato dall’ associazione ACUME. A loro va il nostro plauso e il nostro sostegno che non potrà limitarsi al solo patrocinio.

La prima edizione rappresenta un momento di rilancio socio-culturale della nostra comunità che vuole ritornare a considerare prioritaria la crescita intellettuale. Il fine è quello di rendere la cultura protagonista e questa creazione dell’associazione ACUME è uno slancio forte in questa direzione.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 15 Aprile 2021.

Link da cliccare:

https://acumeassociazioneculturale.weebly.com/bando-1deg-edizione-2021.html?fbclid=IwAR1gr4gQMk491A9N4X95LcyoRQxlpyX0eyyxCNfiHjaRYbI39S4BFkD76FQ#