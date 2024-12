Nei giorni del 2-3-4 Dicembre la Comunità molochiese abbraccerà la cultura dell’accoglienza avendo il piacere di ospitare il percorso formativo nazionale dei volontari della cooperativa Gus (ente gestore SAI MOLOCHIO).

Nel corso dell’iniziativa tanti saranno gli eventi aperti al pubblico che vi proponiamo e ai quali avremo il piacere di poter partecipare.

Ringraziamo il GUS per avere scelto il nostro Comune e per aver creato questa importante opportunità di crescita per la Comunità molochiese e per il circondario.

Abbracciamo fin da adesso tutti coloro i quali saranno parte di questo percorso.

Buona continuazione di giornata e appuntamento a lunedi.