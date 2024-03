L’ amministrazione Comunale esprime tutta la soddisfazione possibile per i risultati che la macchina amministrativa e la gestione politica hanno raggiunto e stanno ottenendo in tema di progetti PNRR.

Da quanto si evince, dal report oggi ricevuto, il comune di Molochio è il secondo comune della Città Metropolitana per percentuale di fondi ricevuti nella fase di rendicontazione delle medie opere.

“Un risultato che nasce dalla serietà e dalla professionalità che i consulenti dell’ ufficio PNRR, arch. Antonio Malivindi e dott. Vito Noto e gli impiegati comunali hanno fin da subito dimostrato nella gestione di questi fondi.

L’ attenzione di questa Amministrazione verso i progetti finanziati nell’ ambito del PNRR è massima e le scelte fatte in termini di tempo dedicato e professionalità impiegate stanno premiando questo modus operandi.

Coscienti che il miglior risultato che si può ottenere è sempre quello che verrà domani non possiamo non essere soddisfatti per quanto fatto fino ad oggi e per questo ci sentiamo di ringraziare e lodare gli impiegati comunali e i due consulenti che con dedizione ed eccellenza stanno lavorando ottenendo importanti risultati per la nostra Comunità”.

