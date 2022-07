Questa è stata una settimana importante e ricca di soddisfazioni. Dopo tanto lavoro sono stati firmati i contratti con le ditte appaltatrici dei due interventi “di contrasto al dissesto idrogeologico”. Il primo finanziamento di euro 500.000 interesserà la via Scopelliti meglio nota come Circonvallazione. Il secondo, per il quale oltre alla stipula del contratto è stata anche fatta la consegna dei lavori, interesserà la via Salvatore Alessio e ha sempre un importo di euro 500.000.

Due finanziamenti che copriranno le intere spese e che ammontano insieme a 1.000.000 di euro. Questi due interventi fatti con fondi ministeriali ottenuti ci restituiranno due arterie principali del paese sicure ed ammodernate. A breve, seguendo le tempistiche previste dalla legge, le due aree verranno cantierizzate e inizieranno i lavori. Ci teniamo a ringraziare i nostri dipendenti per l’eccellente lavoro fatto e per quanto riguarda noi il motto è sempre lo stesso: silenzio, testa bassa e pedalare.