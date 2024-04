LAVORI PUBBLICI

ALTRO FINANZIAMENTO, ALTRO CANTIERE. QUESTA VOLTA IN VIA TORINO

Finanziamento:

LEGGE REGIONALE N. 24/87

Importo finanziamento:

300 MILA EURO

Tipologia d’intervento:

“LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA TORINO CENTRO URBANO”

Impresa Esecutrice:

C.O.P. SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN SANT’ILARIO DELLO JONIO

Progettista e direttore dei Lavori:

Arch. Francesco Zindato

Decreto Regionale di Finanziamento:

N°. 7284 del 14/07/2021

Economie di gara :

48.805,58 EURO