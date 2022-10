Molochio e la nuova stagione Olivicola: coinvolti anche numerosi cittadini provenienti da diversi stati CE

L’Azienda ”Casa Alessio” di Molochio, ha ospitato, con una visita congiunta i partecipanti ai Laboratori dell’Olio e del Progetto Erasmus EURO-PARKS che si stanno svolgendo nel Centro Preaspromontano in quest’ultimo periodo. In particolare, i ragazzi del Progetto Erasmus provenienti da molti stati CE, ad esempio dalla Repubblica Ceca e dalla Spagna ed hanno l’obiettivo principale di studiare ed approfondire il contesto delle Aree protette come quella del Parco Nazionale d’Aspromonte, mentre quelli dei Laboratori Tecnici dell’Olio stanno approfondendo le innovative tematiche di produzione di olio d’oliva.

Durante la visita Aziendale, gli ospiti hanno potuto constatare direttamente tutte le varie operazioni aziendali come ad esempio quella della raccolta delle olive, effettuata sapientemente con attrezzature innovative e modernissime e la successiva molitura delle stesse con il tecnologico frantoio di proprietà. Alla fine è stata data la possibilità a tutti i partecipanti ed ospiti di poter assaggiare l’olio appena franto, che ha entusiasmato i presenti per la sua esplosione di profumi e di sentori della nuova stagione olivicola appena avviata.

Ricordiamo che i laboratori dell’olio, sono organizzati dall’ARSAC Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro e dal Comune di Molochio e sono Coordinati da Rosario Franco, Vincenzo Cilona, Aldo Cannizzaro e Cristian Lazzaro per il Comune di Molochio, mentre i responsabili del progetto Erasmus EURO-PARKS è organizzato da Primolio e coordinato da Giovanni Franco, Marco Gullotta, Giuseppe Morgante, Di Pietro Stefania e Alberto Catania.

Da sottolineare, la grande disponibilità del titolare dell’azienda Hebert Alessio, ad ospitare l’iniziativa. Un grazie particolare inoltre a tutte le Maestranze ed al personale in attività che hanno accolto con cordialità tutti gli ospiti