Cittadinanza onoraria a Molochio per il prof. Valter Longo, di seguito la delibera dell’onorificenza:

Di approvare in ogni sua parte l’allegata proposta redatta dal sindaco e quindi:

1. Di conferire al Professore di Gerontologia e Scienze biologiche, nonché direttore

dell’Istituto della longevità presso l’University of Southern California a Los Angeles,

Valter Longo la più alta onorificenza civica della “Cittadinanza Onoraria” per le

motivazioni di seguito riportate: Il prof. Longo si è distinto a livello internazionale per

le sue ricerche scientifiche. I suoi studi sono focalizzati sull’analisi di diversi

meccanismi genetici che predispongono all’invecchiamento e all’individuazione di

strategie terapeutiche che possano rallentare e contrastare l’insorgenza di importanti

patologie legate all’età. Il professore ha condotto delle ricerche importantissime sulla

longevità a Molochio ed è arrivato a capire che questa Comunità è una delle più longeve

al mondo. Facendo questo ha portato il piccolo centro Aspromontano alla ribalta delle

cronache internazionale e Molochio oggi, grazie a lui, è conosciuto in tutto il mondo

come “il paese dei centenari”. Ancora oggi il professore, che fieramente ha sempre

professato le sue origini molochiesi, conduce studi scientifici sulla nostra popolazione

ed è impegnato in studi clinici indirizzati a diminuire l’insorgenza di determinate

patologie. Nel suo primo libro “La Dieta della Longevità” racconta dei suoi soggiorni

molochiesi e facendo questo ha fatto conoscere a più di 200.000 lettori Molochio. Lo

stesso impegno è stato da lui impresso in diversi approfondimenti, prodotti da

importanti testate giornalistiche mondiali sul caso molochiese. Una fra tutte le

pubblicazioni fatte dal National Geographic. La Comunità molochiese sarà sempre

grata al Prof. Walter Longo per inorgoglire con la sua costante professionalità e

competenza tutti i molochiesi nel mondo