Molochio. Undici i punti all’ordine del giorno per il primo consiglio comunale non straordinario del nuovo corso amministrativo molochiese. Oltre a quelli di natura tecnica e di ratifica si distingue un lievissimo scostamento di bilancio nella procedura di assestamento. Il gruppo di maggioranza ha inteso destinare quanto poco possibile, visto il periodo dell’anno e quindi le coperture possibili, alla manutenzione del centro urbano ritenuta emergenziale in alcune casistiche.

Il sindaco ha poi presentato le linee programmatiche per il quinquennio in divenire. Linee programmatiche divise in 10 settori d’ intervento e che ricalcano quanto presentato ai cittadini come programma elettorale. Inevitabili alcuni accorgimenti e aggiunte maturate in questi primi due mesi di amministrazione.

Degni di nota sono due regolamenti presentati dalla maggioranza. Il primo. Quello per il taglio e la potatura degli alberi pericolosi del Villagio Trepitò. Oltre a risolvere una problematica in stallo da troppo tempo, con il regolamento si è voluto dire basta alle procedure approssimative e provvisorie. Con questo atto, stilato nel rispetto di tutte le normative vigenti, si dovrebbe da ora in avanti avere la certezza di quanto dovuto e di come deve essere fatto nell’ambito di questo settore. Il secondo. Tende a stimolare l’idea di cittadinanza attiva e va a permettere l’adozione delle aree pubbliche e le zone del verdi del Comune. Con questo regolamento si darà la possibilità ai volenterosi che siano associazioni, privati, aziende di contribuire al decoro urbano in un ambito circoscritto da una normativa precisa.

A margine del Consiglio il sindaco, Caruso, si è dichiarato: “soddisfatto di questo inizio anche se l’incipit è stato turbolento vista la pandemia in corso. Il sindaco- ha continuato- è fiducioso dei risultati futuri perché può contare su una squadra preparata, agguerrita, volenterosa, professionale e che si è fin da subito dimostrata efficiente ed efficace. In più il contesto ambientale creatosi a Molochio dopo l’insediamento stimola le nuove iniziative che saranno intraprese e permette di lavorare in estrema serenità. Per questo ha ringraziato i cittadini molochiesi per aver permesso la creazione di queste circostanze positive e per essersi distinti, fin adesso, nel rispetto delle normative Covid vigenti”.

Punti programmatici divisi per settore e linee di intervento

1.

Decoro urbano; riorganizzazione e ammodernamento degli spazi e delle aree verdi; rivalutazione del centro storico, delle zone periferiche e delle zone rurali; manutenzione e riammodernamento della rete viaria, gestione del patrimonio immobiliare comunale.

2.

Villaggio Trepitò: riorganizzazione, ammodernamento, rivalutazione e sviluppo turistico

3.

Politiche giovanili

4.

Sviluppo economico locale: imprenditoria, agricoltura, allevamento, artigianato, commercio

5.

Riorganizzazione degli uffici comunali, delle procedure amministrative e dei servizi essenziali al cittadino e del bilancio comunale.

6.

Servizi alla persona

7.

Sportello per l’assistenza al cittadino e per lo sviluppo economico

8.

Sostegno alle fasce deboli: supporto e assistenza

9.

Cultura, educazione, recupero e valorizzazione delle tradizioni

10.

Associazionismo, sport e spettacolo