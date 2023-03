Il cibo sintetico non si potrà produrre in Italia. Punto! Questa la sintesi del DdL “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici” approvato dal Consiglio dei Ministri. Grazie ad una incessante iniziativa svolta a viso aperto dalla Coldiretti, che ha saputo coinvolgere cittadini, istituzioni e portatori di interessi è stato sventato il tentativo di introdurre cibi artificiali fatti in provetta. E’ un provvedimento, che fa bene alla salute, che difende la dieta mediterranea che è la più salutistica al mondo che si fonda ed esalta il cibo 100% italiano. L’Italia si pone così in prima fila nella difesa del vero cibo, del lavoro di generazioni che in particolare lo straordinario protagonismo dei giovani agricoltori vuole tutelare perché, sarebbero proprio loro ad essere colpiti dalla diffusione del cibo sintetico.