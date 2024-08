Un uomo di 53 anni è stato trovato morto stamane in un terreno a San Donato di Ninea nel Cosentino. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno intravisto il suo corpo disteso a terra. Sul posto, si sono precipitati alcuni soccorritori volontari che hanno tentato delle manovre rianimatorie, ma senza successo.

Ci sono stati tentativi per salvare la vita al malcapitato dagli operatori dell’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo era di nazionalità romena e svolgeva il lavoro di operaio. Ignote le cause del decesso. Dell’accaduto, sono stati informati i carabinieri e la Procura di Castrovillari.