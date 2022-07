Mister Galfano è il nuovo allenatore della A.S.D. Cittanova calcio

Dopo il passaggio di consegne da Rocco Guerrisi al gruppo di imprenditori capeggiati da Francesco D’agostino patron del famoso marchio Stocco&Stocco, non conosce sosta il lavoro per allestire una squadra competativa per il campionato di serie D . La scelta di Mister Galfano va in questa direzione, un allenatore prestigioso per una società che vuole dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Il presidente Contestabile,( a guida della società, uno dei più importanti penalisti calabresi oltre che grande appassionato di calcio), Matteis , Condomitti, Gerace e il direttore sportivo Deni, dopo la scelta dell’allenatore stanno iniziando a pianificare la campagna acquisti. In città cresce attesa e fiducia verso la nuova proprietà che ha salvato il calcio a Cittanova.