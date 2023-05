Mister Caridi è il nuovo allenatore della Gioiese 1918

Di Clemente Corvo

la Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver trovato l’accordo con Mister Alessandro Caridi,

il quale siederà sulla panchina della prima squadra per la stagione calcistica 2023/2024, in Serie D.

La presentazione ufficiale avverrà domani,

giovedì 25, alle ore 15:30, presso lo stadio “Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro.

Lo staff tecnico sarà definito a breve.

Alessandro Caridi, classe 1978, è un esperto conoscitore di calcio. Ha alle spalle molta esperienza maturata sul campo,

prima da calciatore, militando in squadre del calibro di Rende, Nocerina, Vibonese, Monopoli, Barletta e Vigor Lamezia, poi da Tecnico, guidando club come Locri, San Luca e Stilomonasterace .

L’intero entourage Viola augura a Mister Caridi le migliori fortune e un’annata ricca di soddisfazioni!