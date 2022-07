Miss progetto donna il 6 agosto a Cinquefrondi

Di Aldo Polisena

L’associazione Progetto donna realizzerà un evento il 6 agosto a Melicucco,in Piazza 1° Maggio per “valorizzare la bellezza della donna e nello stesso tempo essere testimoni della necessità di contrastare la violenza contro le donne”.La professoressa Franca Iranò ,Presidente dell’Associazione che ha sede in Cinquefrondi ha indetto una conferenza stampa per illustrare gli aspetti di questo progetto.”L’evento è previsto a Melicucco-ha affermato la Ieranò perché lì esiste una sezione staccata dell’Associazione e abbiamo trovato una situazione più favorevole per concretizzare questo progetto.”

“Non è solo una sfilata di ragazze ma si intende valorizzare anche il talento,il comportamento delle ragazze all’interno di una originalità che è rappresentata dal tema della lotta contro la violenza sulle donne”.

A questo proposito l’idea è stata sposata da Maria Antonietta Rositani,la ragazza di Reggio Calabria,vittima di violenza da parte del suo ex ragazzo,che telefonicamente ha comunicato che il 6 agosta sarà presente a Melicucco con un video messaggio.

Hanno condiviso l’evento e messo a disposizione una borsa di studio , la Scuola di recitazione di Cittanova

diretta da Walter Cordopatri e quella di Siderno diretta da Leo Nucera.

Inoltre è previsto il patrocinio del Comune di Melicucco e i costumi sono a cura della Maestra Potenziana Misiano.La corona per la prima classificata al concorso è stata realizzata dalla gioielleria dei Fratelli Versace.

Tra le oltre dieci ragazze che sfieranno in passerella ,ci sarà anche una ragazza ucraina fuggita dalla guerra,la quale fa parte dell’Associazione “Victoria” di Gioia Tauro che si occupa di assistenza ai profughi ucraini.

Le ragazze saranno presi in cura dall’estetista Maria Teresa Nicolaci e dal parrucchiere Francesco Adornato.

La ragazza che conquisterà la fascia di vincitrice parteciperà a dei concorsi di Miss Italia e sarà ospite di una testata televisiva regionale.