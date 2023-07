«Oggi è una giornata cruciale per la Reggina, che compare davanti al Collegio di Garanzia del Coni con la speranza di ribaltare la decisione del Consiglio Federale Figc che l’aveva esclusa dal campionato di serie B.

MI stringo attorno ai tifosi, ansiosi di conoscere la decisione del collegio, augurandomi che i giudici federali trovino il modo giusto per non penalizzare una città che ama profondamente la sua squadra di calcio e in essa trova da sempre un importantissimo riferimento anche sociale, e che non deve scontare le leggerezze altrui».

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, interviene nuovamente sulla vicenda che riguarda la Reggina, con una nota attraverso cui comunica anche di avere avuto alcuni confronti con le Istituzioni nazionali.

«Per parte mia, in questi giorni, come avevo promesso, ho portato il caso sui tavoli nazionali, interloquendo sia con il Ministro allo Sport, Abodi, sia con la Lega calcio, per tentare innanzitutto di capire bene quale fosse la situazione e, in secondo luogo, cercare una possibile soluzione.

Gli errori, che riteniamo commessi in buona fede dal Presidente Saladini, hanno purtroppo creato una situazione difficile da bypassare, ma non tutto è perduto.

Intanto attendiamo appunto le decisioni della Commissione Coni, incrociando le dita perché sia a noi favorevole, ma, qualora malauguratamente non lo fosse, abbiamo ancora qualche spiraglio su altri fronti.

Mi sono state infatti prospettate alcune soluzioni possibili, ancora però tutte da esplorare fino in fondo per capire quanto siano effettivamente percorribili e su cui dunque non mi posso sbilanciare.

In ogni caso certamente non ci arrendiamo.

Colgo l’occasione per mandare i miei auguri di buon lavoro e buona ripresa al Mister Inzaghi, la cui riconferma, comunicata proprio oggi dalla Società, potrebbe essere il migliore buon auspicio per il futuro della squadra».