Minacce di morte a Matteo Salvini, la solidarietà di Lega Calabria

La Lega Calabria desidera esprimere la più sincera solidarietà al ministro Matteo Salvini per le minacce di morte che ha ricevuto tramite Instagram. Condanniamo fermamente questo gesto vile e inaccettabile, che rappresenta una grave violazione della libertà e della sicurezza personale.

È fondamentale che le autorità competenti si impegnino al massimo per individuare l’autore di questo messaggio minatorio. Non possiamo permettere che episodi del genere rimangano impuniti, poiché minano la democrazia e il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. In un contesto politico in cui il confronto e il dibattito dovrebbero essere basati sul rispetto reciproco e sulle idee, è inaccettabile che si arrivi a minacciare la vita di una persona.

La violenza e l’intimidazione non hanno posto nella nostra società e dobbiamo tutti unirci per condannarle senza riserve. Rinnoviamo il nostro sostegno al ministro Salvini e a tutti coloro che, nel corso della loro attività politica, si trovano ad affrontare minacce e atti intimidatori. Siamo convinti che la forza delle idee e il rispetto per la democrazia possano superare qualsiasi forma di violenza e intolleranza. Chiediamo a tutti i cittadini di essere vigili e di denunciare qualsiasi forma di minaccia o violenza, affinché possiamo vivere in una società libera e sicura per tutti. Non dobbiamo permettere che l’odio e l’intolleranza prevalgano, ma dobbiamo lavorare insieme per costruire un futuro migliore, basato sul rispetto reciproco e sulla convivenza pacifica.

Giacomo Francesco Saccomanno

Commissario Lega Calabria

MINACCE A SALVINI: LA SOLIDARIETÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA FILIPPO MANCUSO.

“Nulla e niente va sottovalutato ed è auspicabile che il responsabile delle minacce al ministro Salvini sia individuato nel più breve tempo possibile. Assicurare la libertà di opinione è uno dei doveri fondamentali della Repubblica.

Il dinamismo di Matteo Salvini e il suo essere un ‘politico del fare’ che punta a modernizzare il Paese in sintonia con le istanze di cambiamento della società civile, da Nord a Sud, può anche non piacere all’ autore delle minacce e a chi intende tutelare lo status quo perchè nulla cambi. Ma debbono farsene una ragione e rendersi conto che il leader della Lega non si lascia intimidire dal linguaggio dell’odio che non concepisce avversari ma nemici”.

Solidarietà di Giuseppe Gelardi, capogruppo Lega nel consiglio regionale della Calabria, alle minacce di morte rivolte a Matteo Salvini

Matteo Salvini, noto politico italiano e leader della Lega, è stato oggetto di numerose minacce di morte nel corso degli anni. Queste minacce sono un attacco diretto alla democrazia e alla libertà di espressione, e non possono essere giustificate in alcun modo. È fondamentale che i politici di tutte le fedi politiche si uniscano per condannare tali atti e sostenere coloro che ne sono vittime.

La solidarietà di Giuseppe Gelardi:

Giuseppe Gelardi, capogruppo Lega nel consiglio regionale della Calabria, ha dimostrato un forte senso di solidarietà nei confronti di Matteo Salvini dopo le minacce di morte ricevute. Gelardi ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Salvini, condannando fermamente le minacce e sottolineando l’importanza di difendere la libertà di espressione e la democrazia.

Le dichiarazioni di Gelardi:

In una conferenza stampa tenuta di recente, Giuseppe Gelardi ha dichiarato: “Le minacce di morte rivolte a Matteo Salvini sono inaccettabili e rappresentano un attacco diretto alla nostra democrazia. Come capogruppo Lega nel consiglio regionale della Calabria, desidero esprimere la mia solidarietà a Salvini e condannare fermamente questi atti di violenza. Dobbiamo difendere la libertà di espressione e garantire che i politici possano svolgere il loro lavoro senza paura per la propria vita”.