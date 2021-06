«Bisogna dire le cose come stanno: gli ideali della Lega si riconducono verso il neofascismo. Quelli sono i punti di riferimento: l’odio razziale». Lo ha dichiarato l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, intervistato da Klaus Davi per “KlausCondicio” (https://www.youtube.com/watch?v=ZzCTTQhkyfw), che nel corso del talk ha però aggiunto che «Matteo Salvini con le mie vicende non c’entra nulla. Tutti i miei guai sono inziati con Marco Minniti ministro degli interni».