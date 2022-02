“È vergognoso che dopo un anno si debbano leggere i soliti slogan sui giornali, davanti alle palesi ed abnormi difficoltà delle imprese reggine. Questa Amministrazione è fuori dalla realtà, vive in un mondo parallelo.”

Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, affonda il colpo contro la Maggioranza richiamandola al dovere rispetto al bando per le imprese. Altro che “sostegno alle aziende colpite dall’emergenza covid”… Le attività commerciali della Città aspettano risposte dalla primavera del 2021. “Risposte che ovviamente – denuncia il Consigliere comunale forzista – non sono mai arrivate! Eppure risale a maggio l’esito della procedura per l’erogazione dell’indennità una tantum a sostegno delle attività danneggiate dalle restrizioni disposte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19”.

Gazzetta del Sud ha recentemente riportato una nota a firma dell’Amministrazione Falcomatà, risalente proprio alla scorsa primavera, in cui si leggeva testualmente: «Unitamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in particolare con riferimento ai soggetti ammessi con riserva, sono state inviate alle pec indicate al momento della presentazione della domanda, delle note di chiarimento finalizzate a precisare alcune posizioni, per consentire agli aventi diritto di poter beneficiare delle indennità richieste. Un segnale ulteriore di attenzione che punta ad allargare la platea dei beneficiari in considerazione del momento di particolare sofferenza che le aziende reggine hanno attraversato nell’ultimo anno e mezzo a causa degli effetti dell’emergenza Covid».

Non sappiamo esattamente a che tipo di attenzione si riferissero Falcomatà & Company con quella nota rivolta agli utenti, ma di certo non quelle che si aspettano i cittadini e gli imprenditori della Città.