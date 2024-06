Una notizia che riempie di soddisfazione la compagnia Teatro Rossosimona e il direttore artistico Lindo Nudo: fra le nomination al premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024, rese note pochi giorni fa, per la categoria Miglior interprete di monologo figura il nome di Peppino Mazzotta per la sua interpretazione in “Radio Argo Suite”.

Il riconoscimento – ideato nel 2002 dal regista Luca De Fusco e dal giornalista Maurizio Giammusso e da quest’anno promosso e organizzato dalla Fondazione Teatro di Roma con il Patrocinio dell’Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) – nasce per valorizzare la ricchezza espressiva del teatro italiano nella molteplicità delle sue attività produttive, ma è anche un premio assegnato da critici e artisti ai colleghi della scena.

Lo spettacolo “Radio Argo Suite”, prodotto da Teatro Rossosimona, è una performance per voce e musica, una riscrittura dell’Orestea a firma del poeta e drammaturgo Igor Esposito, in cui Peppino Mazzotta dà voce e corpo ai personaggi dell’Orestea in un’interpretazione memorabile che si arricchisce delle musiche originali di Massimo Cordovani, eseguite dal vivo con Mario Di Bonito, della post produzione live dei suoni curata da Andrea Ciacchini e Rosario Acunto e del supporto tecnico di Jacopo Andrea Caruso (luci e audio).

A breve la pièce, ad un anno di distanza, sarà nuovamente in scena al Festival Orestiadi, il 20 luglio a Gibellina (Tp), mentre il 24 luglio sarà l’anfiteatro romano di Lucera (Fg), nell’ambito della rassegna Estate/Muse/Stelle diretta da Fabrizio Gifuni e Natalia di Iorio, ad accoglierne una nuova replica.