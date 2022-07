A margine di una parata politica organizzata contro l’Amministrazione Comunale, senza voler entrare nel merito della bassezza degli argomenti trattati esclusivamente inventati per colpire sul piano personale il sottoscritto e gli amministratori di Polistena, il senatore Giuseppe Auddino detto Fabio del M5stelle ha affermato: “Da parlamentare, in quasi cinque anni mi sono speso parlando sulle problematiche dei territori con tutti i sindaci della Piana e della Calabria, non ho mai parlato, e non per volere mio, proprio con il sindaco di Polistena”.

Affermazioni molto gravi che testimoniano la malafede di Auddino che non ha fatto nulla per Polistena e non si è mai voluto confrontare sui temi spogliandosi della sua veste politica di oppositore alla mia Amministrazione. Anzi se proprio dobbiamo dirla, attraverso un accesso agli atti presentato all’ENAC ha tentato, non riuscendoci, di gettare ombre sulla pista di elisoccorso a supporto dell’ospedale, forse nell’intento di ostacolarne la sua attivazione.

Mi meraviglia il dietrofront di Auddino che pure nel 2010 fu candidato nella mia lista Rilanciamo Polistena non riuscendo ad essere eletto in Consiglio Comunale, mentre oggi si scagli contro la mia persona in modo così ingiusto.

A differenza sua che in cinque anni non ha portato un centesimo per la città, il sottoscritto ha portato finanziamenti e investimenti per lo sviluppo di Polistena in tutto il corso dell’attività istituzionale da Sindaco e amministratore provinciale.

Cito solo in ordine di tempo i più recenti lavori per la costruzione della Casa della Cultura, ma si potrebbe continuare elencando innumerevoli opere tra cui il prossimo avvio dei cantieri per la rigenerazione urbana di Villa Italia.

Comprendo che ora si è in ansia per la campagna elettorale, ma Auddino non può pensare di farla millantando che per merito suo si fanno i lavori al pronto soccorso quando tutti sanno che tali interventi sono a carico del bilancio dell’Asp e riguardano piccole e dovute opere di manutenzione straordinaria.

Spenderebbe meglio il suo tempo a dire ai cittadini cosa ha fatto lui piuttosto che associarsi alla campagna denigratoria nei miei confronti e nei confronti dell’intera comunità di Polistena.

Michele Tripodi

SINDACO DI POLISTENA