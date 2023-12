Giornata storica per l’ A. S. D. SAINT-MICHEL che presso il PALAZZO PAPALE DI ANAGNI ha firmato il PATTO DI AMICIZIA con la prestigiosa ACCADEMIA BONIFACIO VIII

DI CLEMENTE CORVO

Giornata storica per l’Asd Saint Michel che oltre alla vittoria di 2a1 contro il San Nicola da Crissa, oggi presso il Palazzo Papale di Anagni ha firmato il Patto di amicizia con la prestigiosa Accademia Bonifacio VIII. Il Presidente della Società sportiva e cristiana gioiese don Gaudioso Mercuri ha sottoscritto Il “Patto di amicizia” con il Presidente dell’Accademia il Gran. Uff. Dott. Sante De Angelis, e il Presidente del Comitato scientifico S.E. Rev.ma Mons. Enrico dal Covolo. Testimoni dell’evento in rappresentanza del Santo Padre i Signori Cardinali S.E. Mons. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e S. E. Mons. Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro. Tra i testimoni autorevoli per lo Stato italiano Aurelio De Carolis comandante in capo della Squadra navale della Marina Militare; Giovanni Russo capo del DAP; l’On. Avv. Nazario Pagano Presidente della prima costituzione affari istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Jean Jude Piquant, Ambasciatore di Haiti presso la Santa Sede; Il Gen. di Corpo d’Armata Salvatore Cuoci Capo del DIPE.



Don Gaudioso Mercuri nel 2016 fu insignito del Premio Nazionale Bonifacio VIII, oggi al suo fianco a ricevere la nomina di Accademico di merito il Dott. Michele De Masi, Direttore generale dell’Asd Saint Michel. Presenti una rappresentanza di calciatori insieme al Mister Mammoliti e il dirigente Gatto. Nel patto di amicizia siglato ad Anagni si legge: “ con il presente protocollo decretano e confermano le priorità e gli scopi dei rispettivi statuti, le comuni finalità delle attività di ambedue gli enti, basate sul sostegno dei principi del cristianesimo, della solidarietà sociale, della divulgazione della cultura, degli studi e della ricerca, accettano il presente protocollo come patto di amicizia ai fini di una collaborazione culturale, sociale e spirituale apponendo al presente atto le proprie firme”.