Michele Bruzzese 11 anni di Melicucco, emoziona tutti con un capolavoro di Lucio Battisti a “The Voice Kids”, la trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici. Davanti alla giuria formata da Clementino, Loredana Bertè, Arisa e Gigi D’Alessio.

Una grande performance del ragazzo calabrese che omaggia Lucio Battisti con il capolavoro “Pensieri e Parole” scritta da Mogol e Battisti.

“Pensieri e Partole” è un singolo di Lucio Battisti pubblicato nel 1971 ed ebbe subito un grande successo, non solo per il testo ma anche per gli arrangiamenti rivoluzionari all’epoca e lo stesso Battisti registrò il singolo con dei musicisti di grande livello con tre grandi musicisti di un mitico gruppo rock italiano come la Pfm (Premiata Forneria Marconi), quali il batterista Franz Di Cioccio, la chitarra di Franco Mussida e la tastiera di Flavio Premoli. Con loro il compianto Alberto Radius della Formula 3 e all’organo Hammond un nome molto conosciuto come Dario Baldan Bembo e infine Damiano Dattoli al basso, e che non tutti sanno ma è stato l’autore musicale di una canzone leggendaria della musica italiana qual è “Io vagabondo” dei Nomadi.

(GiLar)