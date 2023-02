A causa di un mezzo pesante incendiatosi all’interno della galleria Crocetta è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana Crotonese” tra il km 10,000 ed il km 11,200 a San Lucido, in provincia di Cosenza.

La chiusura si è resa necessaria per consentire la gestione dell’evento.

Sul posto sono presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Le deviazioni sono segnalate in loco.