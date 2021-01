È stato firmato, il 31.12.2020, in via definitiva, il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigenziale triennio 2019/21 con la definizione dei criteri per la ripartizione del fondo anno 2020, comprendente tutti gli istituti contrattuali previsti, rischio, disagio cat.A e B, condizioni di lavoro, turnazioni, indennità di docenza e specifiche responsabilità. Definita anche, in fase di prima applicazione, l’indennità di funzioni e servizio esterno per la polizia metropolitana, la cui erogazione prevista dal CCNL 2016/18 ha trovato pieno consenso da parte delle OO.SS territoriali firmatarie e della RSU.

La trattativa, iniziata in web-delegazione trattante il 14 dicembre 2020, era stata organizzata dal presidente, dott. Paolo Morisani – tramite settore informatico – ed aveva visto una larga partecipazione sindacale volta all’esame di una piattaforma di parte pubblica 2020/22, bocciata in totu dalle OO.SS. e dai componenti RSU presenti, che chiedevano – appunto – la riconferma della normativa prevista dal Cci 2019/21.

Si avanzava, infatti, richiesta di riconferma della predetta normativa, ivi compresi i criteri previsti per la Progressione economica orizzontale, volta a consentire al rimanente 25% dei dipendenti di fare un passo avanti a livello economico nella categoria: ciò era stato programmato e discusso nelle numerose assemblee sindacali tenute nel corso dell’anno 2019 e degli incontri di mediazione, in presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, promessa quindi mantenuta.

Menzione a parte merita l’inserimento – su richiesta della Cisl Fp e successiva nota esplicativa e di rettifica da parte del Direttore Generale Avv. Alberto Nucara – delle economie relative alle posizioni organizzative anno 2019/2020 le quali saranno destinate a finanziare eventuali istituti contrattuali carenti ed, in subordine, ad incrementare il Fondo destinato alla performance individuale anno 2019/2020.

Il contratto integrativo per il personale della Metrocity, in via definitiva, porta la firma: per la CISL FP del Segretario Generale Enzo Sera e del Delegato alla Città Metropolitana Adolfo Romeo, per la FP CGIL……..; per la CSA RAL di La Face Antonio e Gaetano Mileto; per la RSU del Coordinatore Antonio Romeo e Domenico Fanti; mentre per la parte pubblica del Dott. Paolo Morisani (Presidente), del Dott. Vincenzo Cuzzola e dell’Ing. Fabio Vincenzo Nicita.