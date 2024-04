Se pensavamo di averla fatta franca dal punto di vista del freddo possiamo tranquillamente affermare di aver mal riposto le nostre ambizioni o almeno quelle dei caldofili.

La tendenza imbastita dal Meteorologo Stefano Bernardi 10 giorni fa purtroppo sta per trasformarsi in realtà.

Il caldo di questi giorni, infatti, sarà scalzato via dall’arrivo di aria polare la quale, seppur non arriverà a condurre il gelo in terra italica, produrrà un crollo netto delle temperature.

Si passerà ahimè da un sovramedia di +14°C di oggi a un -3°C di sottomedia di Giovedì 18 Aprile.

Quali saranno gli effetti in termini precipitativi ed evolutivi lo sapremo meglio nei prossimi due giorni.

Tuttavia, sentendo il meteoman abruzzese, non mancherebbero temporali durante il passaggio del primo fronte e nevicate sia sulle Alpi che sugli Appennini a quote davvero interessanti per il periodo.

In talune zone d’Italia bisognerà stare attenti alle possibili brinate e/o gelate notturne a causa del cielo sereno e dell’aria fredda in quota, ovvero della dispersione del calore nello spazio.