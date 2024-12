Forte maltempo con venti forti, mareggiate, pioggia, freddo e neve nel weekend dell’Immacolata, questo è quanto si prevede in queste ore. La causa è dovuta all’aria artica che sta investendo il bacino del Mediterraneo dando vita a un ciclone che causerà un drastico abbassamento delle temperature, ovvero un’intensa perturbazione atlantica porterà piogge, temporali.

Le prime avvisaglie si avranno nel corso del pomeriggio di oggi ed a seguire le piogge diventeranno via via più diffuse e consistenti per continuare fino a domani, il giorno dell’Immacolata. Mentre sono previste nevicate copiose in quote sopra i 1000 metri.

Oltre alle nevicate e alle piogge, l’arrivo del fronte atlantico comporterà anche un’intensa intensificazione dei venti. In sintesi, il weekend dell’Immacolata si preannuncia turbolento per la Calabria, con neve, piogge e venti forti che interesseranno tutta la regione, in particolare le zone montane e costiere. Gli abitanti sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto durante il pomeriggio e la sera, quando le temperature caleranno drasticamente e i venti si intensificheranno.