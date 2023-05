Il Mese dei Bronzi di Riace è finalmente legge. Ogni anno dal 16 luglio al 16 agosto ci sarà la possibilità di organizzare iniziative intorno alla figura dei due guerrieri greci, rinvenuti nei mari calabresi nel 1972, con un evento celebrativo conclusivo.

Sono davvero molto soddisfatto e mi preme ringraziare i colleghi Gentile e Cirillo, nonché la vicepresidente della giunta Princi, per aver portato avanti con entusiasmo questo progetto di legge che punta non solo alla valorizzazione di un bene archeologico importantissimo, ma anche e soprattutto mira a stabilire un nuovo percorso di turismo culturale e di qualità.

Parlare dei bronzi di Riace in Italia e nel mondo significa infatti parlare della bellezza custodita in Calabria, che non si esaurisce solamente con il mare e la montagna o l’enogastronomia, ma porta con sé anche l’archeologia, la storia, il mito.

Il territorio calabrese insieme ai poli museali avranno la possibilità di intraprendere un nuovo e virtuoso percorso, strutturato con cadenza annuale, partendo da quello che già è stato esplorato in occasione del 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi.

