Meloni “Vedo rischio radicalizzazione a sinistra”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono soddisfatta del risultato del centrodestra: abbiamo lavorato per crescere tutti e questo per me è molto prezioso. Si riavvicina il bipolarismo, ma non potrei dire che siamo in un sistema bipolare perchè nel centrosinistra oggi c’è tutto il contrario di tutto. Nel centrosinistra con un PD a guida Schlein che cresce e il risultato di Bonelli e Fratoianni vedo un rischio radicalizzazione a sinistra, mentre l’elettorato più moderato si è chiaramente spostato verso il centrodestra”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Milano in occasione dell’evento per i 50 anni del Giornale.“Sono fiera del risultato della maggioranza. Ho fatto i complimenti anche a Tajani e Salvini per i risultati di Forza Italia e Lega. Questa è la dimostrazione che il centrodestra può crescere insieme”, ha sottolineato Meloni.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).