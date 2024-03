Meloni “Nessuna crepa con il Quirinale, miei rapporti con Mattarella ottimi”

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – “I miei rapporti con il Presidente della Repubblica sono ottimi, c’è un tentativo di creare una crepa fra Palazzo Chigi e il Quirinale per schermare la contrarietà alla riforma del premierato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti a Toronto. “Non mi sembra corretto utilizzare una figura come quella del presidente della Repubblica per questo”, ha sottolineato.

– foto: screenshot da video ufficio stampa Palazzo Chigi –

(ITALPRESS).

